Un violento incendio di sterpaglie è divampato oggi pomeriggio alla periferia di Latina. Le fiamme hanno interessato la zona nord del capoluogo, a ridosso della Pontina e infatti il fumo ha invaso la strada regionale che collega la provincia di Latina con Roma all'altezza di Borgo Piave. Molti i disagi che sono stati segnalati dagli automobilisti, la strada è stata chiusa al traffico all'altezza di Borgo Piave e riaperta intorno alle 16 per consentire ai vigili del fuoco le operazioni di spegnimento. Il fumo alimentato anche dal vento si è spostato in più direzioni. Sul posto la polizia stradale

