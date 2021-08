Tragedia prima dell'alba di oggi lungo strada del Tomarone a Pontinia, dove un uomo del posto ha perso la vita in un incidente stradale. A quanto pare si sarebbe trattato di un incidente autonomo: l'uomo viaggiava in sella a una moto e sarebbe uscito di strada. La dinamica di quanto accaduto resta comunque al vaglio delle forze dell'ordine e i carabinieri della Compagnia di Latina si sono occupati di tutti i rilievi necessari.

