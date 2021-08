Sono 89 i nuovi casi positivi al Covid registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Il numero più alto nei nuovi casi è ad Aprilia con 13, poi terracina 12 e Minturno 11. Sono poi otto i nuovi casi a Latina, sette a Priverno e Sezze, cinque a Cisterna e Formia, sei a Sabaudia, due a Cori, Fondi, Gaeta, Ponza, San Felice Circeo e Sonnino, uno infine nei comuni di Pontinia, Roccagorga e Santi Cosma e Damiano. Nessun decesso in provincia e 18 i nuovi guariti.

In appena sette giorni sono 300 i nuovi contagiati in provincia di Latina, segno tangibile di una situazione per nulla sotto controllo.