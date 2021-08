Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio a Monte San Biagio in un'area boschiva a ridosso di diverse abitazioni. Fortunatamente il pronto intervento dei soccorritori ha scongiurato il peggio e alla fine pare che non siano stati registrati particolari danni (fatta ovviamente eccezione per quelli causati alla vegetazione). L'allarme è stato lanciato poco dopo le due del pomeriggio.

Il rogo, complici anche le folate di vento, si stava espandendo con velocità arrivando ad avvicinarsi in modo minaccioso ad alcune abitazioni. È scattata immediatamente una vera e propria task force di soccorritori. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i volontari di protezione civile fra cui i Falchi Pronto Intervento di Fondi. Dopo circa tre ore i soccorritori sono riusciti ad avere la meglio sul fuoco.