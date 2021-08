Un incidente stradale è avvenuto ne cuore della notte alla periferia nord di Latina, in via Missiroli, a poca distanza da Borgo Piave e da via del Crocifisso. In uno scontro tra una Volkswagen Golf, una Mercedes Classe A e un a Fiat 500 che in seguito all'urto è finita contro un cancello del Miami Beach, due ragazzi sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo grave.

Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 e sono intervenute le ambulanze per soccorrere i due giovani che sono rimasti lievemente contusi. Il sinistro si è verificato poco prima delle 2 e la dinamica è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Pochi giorni fa sempre nello stesso punto si era verificato un altro incidente tra una minicar e uno scooter.