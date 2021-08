Lo hanno salvato dalle onde. Rischiava di annegare, merito dei due bagnini Lorenzo e Gaia che hanno soccorso ieri mattina al Lido di Latina un anziano in balia del mare mosso e che a causa della forte corrente non riusciva a rientrare.

E' successo in un tratto di spiaggia libera coperto dai bagnini della Cooperativa Blue Work Service, all'altezza del ristorante Golfo in Padella. Momenti di paura ieri pomeriggio invece in una altra zona al Lido di Latina per una donna di 30 anni che è stata soccorsa a causa di un improvviso malore a poca distanza da Foce Verde mentre stava facendo il bagno.

Subito è scattato l'allarme al 118. Fortunatamente il quadro clinico sembra essere meno grave rispetto a quanto ipotizzato.