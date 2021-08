Attimi di puro terrore poco fa lungo la via Pontina in direzione della capitale quando un uomo di circa 70 anni ha imboccato la corsia nord contromano procedendo per diverse centinaia di metri. Sul posto per fortuna si trovavano alcune pattuglie del commissariato di Cisterna che hanno intercettato immediatamente l'uomo e grazie anche alla collaborazione degli altri utenti della strada sono riusciti a bloccare temporaneamente il traffico. Il settantenne ha quindi potuto invertire il senso di marcia per poi fermarsi improvvisamente all'altezza dello svincolo di via Guardapasso, dove gli agenti del commissariato di polizia lo hanno soccorso insieme ad un'ambulanza del 118 che lo ha trasferito al pronto soccorso in stato confusionale e sotto choc per ulteriori accertamenti. Al momento non è chiaro da quale svincolo il settantenne abbia imboccato la 148, ma è presumibile che provenendo da Anzio possa aver imboccato la pontina da via Nettunense.