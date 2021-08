Drammatico ritrovamento in mare sulla spiaggia di levante questa mattina. Il corpo senza vita di un uomo è stato avvistato a ridosso degli scogli questa mattina intorno alle 11, la zona è quella della riviera di Levante. Per ora non si sa molto. Sembrerebbe che la persona, un anziano, non sia ancora stata identificata. Sul posto al momento la guardia costiera che opera congiuntamente coi carabinieri di Terracina. Inutile la corsa di un'ambulanza. Nessuno al momento sembrerebbe aver denunciato la scomparsa di un uomo.