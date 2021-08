Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche e provoca un incidente con feriti sulla Flacca: per questo è stato denunciato dai carabinieri un 27enne di Gaeta.

L'accusa è di di "lesioni personali gravi o gravissime e guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e alcooliche".

l'uomo, in qualità di conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro stradale con feriti gravi avvenuto per cause in corso di accertamento, nella decorsa notte in via flacca altezza km.23+700 del comune di Gaeta(LT), è risultato positivo agli accertamenti volti a verificare la presenza nel sangue di alcool e sostanze stupefacenti. la patente di guida del prevenuto è stata ritirata mentre i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sottoposti a sequestro ed affidati a ditta incaricata.