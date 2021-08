Lo intontiscono con uno spray e gli rubano un portafogli, per questo sono state denunciate due donne 30enni di Aprilia. I fatti sono accaduti a Priverno, alla stazione ferroviaria. Le donne hanno avvicinato un 46enne di Sezze e, spruzzandogli una sostanza contro, gli hanno portato via il portafogli contenente 200 euro in contanti.

I carabinieri di Priverno hanno immediatamente trovato e identificato le due donne, denunciandole per rapina.