E' allerta caldo per Latina. Nella giornata di mercoledì 11 agosto si avranno picchi di 38-39°C con bollino rosso confermato dal Ministero della salute.

Nella giornata di domani, invece, martedì 10 agosto, Latina è inserita in fascia arancione. Il bollino arancione, in questi casi, indica le temperature elevate e le condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare in alcuni gruppi di popolazione. Quello rosso indica un rischio che persiste per 3 o più giorni.

Quella che è iniziata oggi, secondo gli esperti, è la settimana più calda dell'anno. Questa ondata di calore è causata dall'anticiclone africano, il cosiddetto Lucifero, associato ad una massa d'aria estremamente calda, che si sta espandendo di nuovo sopra il Mediterraneo centrale.