In attesa di conoscere gli esiti della gara ci si augura che le migliori forze del territorio sappiano mettere a disposizione della collettività le proprie conoscenze e il proprio entusiasmo nell'avvio di questa grande opportunità di sviluppo locale.

Proprio sul sito si centra la soddisfazione della direzione del parco, infatti il sito istituzionale del Parco non ha subito danni, né è andato offline a causa degli attacchi hacker che hanno colpito la Regione Lazio negli ultimi giorni. L'avviso è rimasto quindi sempre consultabile e fruibile, scongiurando un rinvio o una proroga dei termini. Infatti, pur essendo un Ente Regionale, i sistemi informatici del Parco dei Monti Aurunci non sono connessi o basati sulla stessa piattaforma del sito regionale.

Ferve l'attesa alla vigilia della scadenza dell'avviso pubblico per la gestione del Centro di Posta "Ossigeno", molti tra gli operatori turistici locali e i visitatori del Parco dei Monti Aurunci non vedono l'ora di vedere animato il Centro di Posta. Le istanze andranno presentate infatti entro le ore 14.00 del giorno 10/08/2021, a mezzo PEC al seguente indirizzo: itigi.ossigeno@pec.parcoaurunci.it, dopodiché una commissione nominata dal Parco avrà il compito di selezionare la proposta migliore al fine di canalizzare al meglio le potenzialità turistiche del bellissimo sito.

