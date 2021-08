Il piccolo felino che miagolava si trovava all'interno del vano motore di una Smart. In collaborazione con il proprietario dell'auto, i vigili del fuoco provvedevano al recupero della piccola gattina. La stessa veniva adottata da uno dei componenti della squadra intervenuta e battezzata con il nome "Smartina". La piccola ora verrà prima visitata da un veterinario e poi coccolata dal vigile del fuoco.

