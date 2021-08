Una spaventosa carambola d'auto alle porte di Borgo Faiti è costata il trasporto d'urgenza in ospedale per due giovani di Cori che insieme a un loro amico si stavano dirigendo verso il litorale pontino e sono rimasti coinvolti in uno scontro con un altro veicolo. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi all'incrocio tra la strada Migliara 42,5 e la strada Trasversale, dove i tre ragazzi a bordo di una Volkswagen Golf si sono ritrovati per sbaglio: attraversando l'intersezione, il conducente non si è reso conto dello stop e ha attraversato la Trasversale finendo nella traiettoria di un suv Fiat Freemont. A causa dell'impatto la Golf è andata diritta fuori strada, ribaltandosi dopo avere abbattuto l'edicola che ospita una statua della Vergine Maria, vuota in questi giorni. A causa della carambola due dei tre ragazzi di Cori, il conducente di 24 anni e uno dei passeggeri di 26, sono stati soccorsi da un'ambulanza del servizio 118 che li ha trasportati in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Illesi sia l'altro passeggero che il conducente dell'altra vettura, un uomo di 46 anni. Per i rilievi e gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia Locale del capoluogo: non sono mancati i disagi per la viabilità fino alla rimozione dei veicoli coinvolti nell'urto e le operazioni di bonifica del manto stradale.