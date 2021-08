Accogliendo le tesi formulate dal Questore di Latina, il Tribunale di Roma ha emanato un decreto con il quale R.M.V. è stata sottoposta alla misura della Sorveglianza Speciale della Pubblica Sicurezza, con l'obbligo di soggiorno presso il Comune di Aprilia per anni due e con l'ulteriore prescrizione della permanenza in casa dalle ore 21.00 alle ore 07.00.

La donna, sin da giovanissima, ha manifestato una notevole capacità a delinquere, mantenendo una condotta dissoluta e dimostrando costantemente il proprio esclusivo interesse per le attività illecite.

Anziane persone che, narcotizzate, spesso crollavano in terra stordite, con grandi difficoltà nella ripresa fisica e con una ferita emotiva infinita.

La malvivente esponeva ad un concreto pericolo fisico e psichico le sue vittime, che venivano circuite, narcotizzate e depredate di ogni avere, a disprezzo di ogni minimo valore per la vita e senza alcuna remora nei confronti della loro vulnerabilità.

La polizia nell'ambito di mirati accertamenti tendenti ad individuare elementi che, per condotta di vita e frequentazioni potevano essere inquadrati nella sfera d'applicabilità di una adeguata misura di prevenzione personale, ha individuato R.M.V. di anni 59, residente ad Aprilia (LT), molto attiva nelle province di Latina e Roma, prevalentemente nel campo dei reati contro il patrimonio, più propriamente truffe, furti e rapine consumate in maniera seriale nei confronti di persone molto anziane.

