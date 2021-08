Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi si registrano 474 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-80), 3 decessi, compresi i recuperi ( = ) i ricoverati sono 438 (+40), le terapie intensive sono 62 (+8). I casi a Roma città sono a quota 280. RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la frenata della variante Delta nel Lazio.

Nella prima settimana di agosto si è registrato un calo dei casi positivi pari a -1224 rispetto all'ultima settimana di luglio. Questo è coerente con la riduzione dell'RT e ci aspettiamo di vedere nella parte finale di agosto una sensibile riduzione anche per la parte dell'area medica e delle terapie intensive. La variazione del dato dell'occupazione ospedaliera arriva sempre dopo quella del calo dell'incidenza. Ancora una volta, i nostri tecnici dell'Unità di Crisi e il Seresmi hanno mostrato di fare previsioni e scenari affidabili e attendibili. Non prevedo, pertanto, alcun cambio di colore per quanto riguarda la nostra regione. Questo non significa certo un "tana libera tutti" ma è frutto, innanzitutto, della campagna di vaccinazione.



Raggiunte 7,2 milioni di dosi somministrate nel Lazio. Il 70% della popolazione Over 12 ha concluso il ciclo vaccinale. Obiettivo di agosto è arrivare all'80% di popolazione con vaccinazione completa. Open Day Junior (12-17 anni): Asl Roma 4, 7-14-21-28 agosto e 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso Porto di Civitavecchia, Casa della Salute di Ladispoli, Fiano Romano, Padre Pio Bracciano e Rignano (tranne il 7 agosto). Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, 23 e 24 agosto dalle ore 8 alle 20 (Hub Majorana)

Open Day in Agosto: Asl Roma 4, dal 15 al 20 agosto e il 22 agosto dalle 8:30 alle 14 presso: Padre Pio Bracciano, Fiano Romano, Porto di Civitavecchia, Ladispoli via Trapani.



"Torniamo allo stadio, vacciniamoci!" è l'iniziativa di Roma e Lazio per promuovere la vaccinazione per tornare in sicurezza allo stadio. Nello specifico per i primi 400 nella giornata del 12 agosto per i tifosi giallorossi e i primi 250 nella giornata del 13 agosto per i tifosi biancocelesti a partire dalle ore 15 prenotandosi al link regionale prenotavaccinocovid.regione.lazio.it (Hub La Vela) chi effettuerà il vaccino presso l'Hub La Vela riceverà un gadget ufficiale della propria squadra del cuore.

Servizio provvisorio di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Fino alla riattivazione del sistema regionale di prenotazione, bloccato a causa dell'attacco hacker, è possibile contattare le centrali operative delle Asl e delle Aziende ospedaliere per effettuare le prenotazioni. ecco le modalità: Asl Roma 1: tel: 0677647714 (lun-ven ore 8-16) – web: www.aslroma1.it. Asl Roma 2: num verde: 800.938861 (lun-sab ore 8-18) – mail: gestione.prenotazione@aslroma2.it. Asl Roma 3: tel: 0694356861 (lun-sab ore 8-20) – mail: supportoprenotazioni@aslroma3.it

Asl Roma 4: tel 0696669118 (lun-ven 8-17) mail: prenotazioni.urgenti@aslroma4.it. Asl Roma 5: tel: 0774775151 (lun-ven 8-17 e sab 8-12) mail: prenotazioni.emergenza@aslroma5.it. Asl Roma 6: tel: 0693273842 (lun-ven ore 8/18) mail: segreteriarecup@aslroma6.it. Asl Rieti: tel: 0746 278777 (lun-ven 7.30-17.30) mail: seg.aziendalerecup@asl.rieti.it. Asl Frosinone: tel 07758822453 (lun-ven 9-13 e 14-18). Asl Latina: mail: segreteriarac@ausl.latina.it. Asl Viterbo: tel 0761236829 (lun-ven 9-16) mail: gestione.prenotazioni@asl.vt.it. AO San Giovanni Addolorata: tel: 06.77056924 (lun-ven 8-13) mail: prenotazioniambulatoriali@hsangiovanni.roma.it. AO San Camillo Forlanini: tel: 0658703409 (lun-ven 8.30-17) mail: info-prenotazioni-scf@sancamilloforlanini.rm.it. Policlinico Umberto I: tel: 06 49977960 - 06 49977947 (lun-ven 8.30-16.30), mail: prenotazioni.classeub@policlinicoumberto1.it. Policlinico Tor Vergata: tel 06.2090.3333 (lun-dom 8-20) mail: relazioni.pubblico@ptvonline.it / www.ptvonline.it->servizi on-line. AO universitaria Sant'Andrea: tel 0633778888 (lun-ven 8-18). IRCCS INMI Spallanzani: tel 0655170245 (lun-ven 8-14 sab 9-12) mail: urp@inmi.it. IRCCS IFO: tel 0652662727 (lun-ven 8-20) mail: supporto.prenotazioni@ifo.gov.it

Operazione DELTA, vaccino itinerante, programma in corso di aggiornamento: Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 27 e 28 agosto, Rieti. Asl Roma 6: Torvajanica – 10 agosto, Lido dei Pini – 11 agosto, Marino – 12 agosto, Castel Gandolfo - 13 agosto, Frascati – 14 agosto Rocca di Papa – 15 agosto, Anzio – 17 agosto, Anzio – 19 agosto, Ardea Montagnano - 20 agosto, Castel Gandolfo – 21 agosto, Frascati – 24 agosto, Castel Gandolfo – 25 agosto, Ciampino – 26 agosto, Monte Porzio Catone – 27 agosto, Ardea – 28 agosto, Pomezia.

Asl Roma 1: 61 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 2: 126 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 3: 93 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 4: 27 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 5: 54 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 6: 54 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 59 nuovi casi: nella Asl di Frosinone si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 22 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Rieti si registrano 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi".