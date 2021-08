Torna ad aumentare il numero di positivi in provincia, dove si registra un raddoppio dei contagi rispetto a ieri. Sono 50 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, con 7 casi a Terracina, 6 a Cisterna, 12 a Latina che detiene il record di giornata. Sei casi anche ad Aprilia, 5 per Fondi e Sabaudia. Uno soltanto il ricovero, mentre 35 sono le persone giudicate guarite. Fortunatamente non si registrano decessi neanche oggi con 4.704 persone vaccinate.

Aprilia 6

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 6

Cori

Fondi 5

Formia

Gaeta 2

Itri

Latina 12

Lenola

Maenza

Minturno

Monte San Biagio 1

Norma

Pontinia 1

Ponza 2

Priverno 1

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 5

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta

Sezze 1

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 7

Ventotene

TOTALI 50