I carabinieri hanno tratto in arresto un 53 enne per i reati di" violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali". L'uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica, disturbava gli avventori di un campeggio ed alla vista dei Carabinieri operanti che cercavano di identificarlo e riportarlo alla calma, li aggrediva procurando ad uno di loro lesioni giudicate guaribili gg. 7. L'arrestato dopo le formalità di rito è stato trattenuto all'interno delle camere sicurezza in attesa di giudizio direttissimo previsto per domani