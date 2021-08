La Polizia Stradale di Latina, d'intesa con la locale Prefettura e Questura, anche per il 2021, nell'ambito delle attività volte a prevenire il verificarsi di incidenti stradalied a garantire il rispetto del Codice della Strada, nella settimana in corso ha pianificato il rafforzamento delle pattuglie di vigilanza stradale, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati.

È stato, inoltre, previsto l'impiego di ulteriori 12 pattuglie che, nelle giornate dal 12 al 14 agosto, in orario diurno e notturno, svolgeranno mirati controlli volti a verificare il rispetto dei limiti di velocità, della guida in stato di alterazione da uso e/o abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche, del traporto merci e passeggeri, nazionale e internazionale.

Per la settimana di Ferragosto, quest'anno, verranno effettuati in tutta Europa, sotto l'egida di "Roadpol", servizi mirati sul rispetto dei limiti di velocità su autostrade e strade extraurbane, sulle quali si avrà un sensibile incremento del flusso veicolare in occasione della esodo estivo. La Polizia Stradale, pertanto, parteciperà a tale iniziativa, tramite dispositivi ad hoc effettuati con l'utilizzo anche di apparecchiature speciali, quali telelaser ed autovelox.

I servizi in questione rientrano nell'ambito dei consueti rafforzamenti, disposti dal Ministero dell'Interno, Servizio Polizia Stradale che, soprattutto in determinati periodi dell'anno, contribuiscono al miglioramento della sicurezza stradale ed alla repressione di tutti quei comportamenti che mettono a maggior rischio la circolazione dei veicoli su strada.