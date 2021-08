Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo via Molella a San Felice Circeo. A scontrarsi, per cause che sono al vaglio dei carabinieri, un furgone e una Smart. Ad avere la peggio è stato il conducente della Smart, un 36enne del posto, che è stato trasportato in elicottero all'ospedale "San Camillo" di Roma. La prognosi è riservata.

Sul luogo del sinistro, oltre al 118 e ai militari dell'Arma della Stazione che si stanno occupando dei rilievi, si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.