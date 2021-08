Botte da orbi tra gruppi di ragazzini nell'area dell'anfiteatro di Vigna La Corte a San Felice Circeo. Qualcuno, nel mentre, riprende l'aggressione con uno smartphone e quei video finiscono poi su un canale Telegram denominato "Video Illegali" e successivamente, come spesso accade con le pubblicazioni online, fanno il giro del web e dei social. Scene piuttosto scioccanti quelle che sono state riprese nel centro storico di San Felice. Il video è stato pubblicato sabato, per cui presumibilmente la rissa risale a qualche giorno prima. A fronteggiarsi, gruppi di ragazzi giovanissimi. Nei filmati diffusi sui social, si vedono chiaramente le scene di un'aggressione che prosegue anche quando uno dei giovani finisce a terra.

