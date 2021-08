Un gravissimo incidente stradale si è registrato alle prime luci dell'alba di ieri lungo la strada statale Appia nella periferia di Latina, al confine con i territori di Sermoneta e Sezze. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, un'auto guidata da un anziano della zona si è scontrata con un mezzo agricolo: per la violenza dell'impatto tra i due veicoli, il conducente della vettura, Onorato M. di 82 anni originario di Fondi, è finito in ospedale in condizioni delicate. Illeso invece l'uomo che sedeva al volante del trattore.

L'incidente si è registrato poco prima delle sei di ieri mattina lungo la statale Appia all'altezza dell'incrocio col tratto latinense della strada Migliara 41, quindi nella zona compresa tra Tor Tre Ponti e Borgo Faiti. Stando a una prima ricostruzione dei fatti la vecchia Alfa Romeo 156 guidata dal pensionato ha tamponato con violenza il rimorchio di un trattore che, quindi, percorreva la statale nello stesso senso di marcia. L'uomo di 82 anni indossava la cintura di sicurezza, ma la dinamica del sinistro e soprattutto la conformazione del rimorchio non hanno fatto altro che rendere ancora più grave il suo quadro clinico.

DA NON PERDERE! Tutti gli approfondimenti su questo argomento sono disponibili nell'edizione odierna, in edicola o nella versione digitale di Latina Oggi.



EDICOLA DIGITALE: Approfitta dell'offerta, un mese a soli € 0.99