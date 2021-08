I carabinieri di Ponza, a seguito di mirata attività investigativa, denunciavano a piede libero cinque persone, tre del luogo e due della provincia di Caserta, resisi responsabili del reato di rissa. i predetti venivano infatti identificati quali partecipanti ad una rissa scaturita per futili motivi il giorno precedente ed a seguito della quale quattro di loro avevano dovuto fare ricorso alle cure mediche presso il locale poliambulatorio, dove gli venivano diagnosticate lesioni giudicate guaribili in giorni 7

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli