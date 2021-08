Si è spento nella notte Alessandro Di Cosimo, vigile urbano in servizio presso il Comune di San Felice Circeo e volto noto del panorama musicale jazz della provincia e non solo. Tra i vari progetti artistici portati avanti in questi anni, quello del gruppo "Sinatra's mood", un omaggio a uno dei più grandi artisti del '900. La voce di Alessandro Di Cosimo veniva spesso associata a quella del cantante statunitense, tanto da fargli guadagnare l' appellativo di "The Voice". Tra le ultime partecipazioni musicali, quella al video promozionale ideato dalla Pro Loco in occasione delle festività natalizie per promuovere San Felice, paese cui Alessandro era molto legato. Di Cosimo era una persona stimata sia sotto il profilo umano che sotto il profilo professionale ed artistico, come tra l'altro provato dalle innumerevoli testimonianze di affetto pubblicate in queste ore sui social.