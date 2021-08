Operazione DELTA, vaccino itinerante, programma in corso di aggiornamento:

Servizio provvisorio di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Fino alla riattivazione del sistema regionale di prenotazione, bloccato a causa dell'attacco hacker, è possibile contattare le centrali operative delle Asl e delle Aziende ospedaliere per effettuare le prenotazioni. Ecco le modalità:

-Asl Roma 4: dal 15 al 20 agosto e il 22 agosto dalle 8:30 alle 14 presso Padre Pio Bracciano, Fiano Romano, Porto di Civitavecchia e Ladispoli via Trapani;

Open Day in Agosto

-Asl di Latina: 21-22 agosto presso Abbvie, ex Rossi Sud, Itaca Formia (ore 8-20), sempre il 21 e 22 agosto presso Casa della Salute di Priverno, ospedale di Fondi e ospedale di Terracina (ore 14-20);

Ripartito servizio Cup e Recup e prenotazione call center per: Asl Roma 1, Asl Roma 2, Asl Roma 4, Asl Rieti, Asl Viterbo, AO Sant'Andrea, Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata, AO San Camillo – Forlanini, IFO – Regina Elena.

