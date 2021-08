Un rischio cluster a Roccasecca dei Volsci. A lanciare l'allarme è il sindaco Barbara Petroni.



"Qualche giorno fa ho comunicato alla cittadinanza un nuovo caso di positività a Roccasecca.

La persona contagiata, fortunatamente, sta abbastanza bene, sicuramente perché la vaccinazione, che protegge dalla malattia grave, ha avuto la sua efficacia, anche se, è bene sottolinearlo ancora, non protegge dal contagio.

Purtroppo c'era un collegamento diretto con il gruppo del centro anziani, che era stato in gita domenica 1 agosto, quindi , in accordo con il dipartimento di prevenzione, abbiamo organizzato per tutti i partecipanti uno screening con test rapidi antigenici.

I primi risultati non sono rassicuranti perché sembrerebbero esserci 7 positività, da confermare con il test molecolare.

In attesa del responso, che dovrebbe arrivare nella mattinata di domani, invito la cittadinanza a non allarmarsi, ma ad osservare ancor più le regole che impediscono il diffondersi del contagio.

Invito i familiari dei possibili positivi, che abbiano avuto contatti ravvicinati, a restare, in via precauzionale, in casa.

In attesa di avere il risultato definitivo, anticipo che, saranno prese misure restrittive ulteriori in caso di conferma.

Al fine di prevenire ulteriori contagi, invito la cittadinanza ad indossare la mascherina anche all'aperto.

Con la speranza che tutto si risolva nel migliore dei modi, richiamo tutti alla massima collaborazione".