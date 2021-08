Dopo avere provocato un incidente stradale con una manovra azzardata, si è fermato giusto il tempo di mettere in chiaro che non era stato coinvolto nella collisione e si è allontanato dal luogo del sinistro senza preoccuparsi delle condizioni degli altri automobilisti, tantomeno assicurarsi che venissero loro prestate le cure e soprattutto accertarsi di non avere avuto responsabilità nello scontro.

La fuga dell'uomo, un sessantenne della zona, è durata in realtà una manciata di minuti, perché era stato fotografato giusto in tempo dal figlio di uno degli automobilisti rimasti feriti ed è stato rintracciato dalla Polizia Locale.

L'incidente si è registrato lungo la strada statale dei Monti Lepini all'altezza dell'incrocio con via dei Volsini, alle porte della città.