Gli specialisti dei furti in abitazione sono tornati a colpire in piena estate alla ricerca di appartamenti e ville lasciati incustoditi per le vacanze. Il primo banco di prova, per gli scassinatori, è stata la serata di martedì, quando in tanti hanno raggiunto il litorale a caccia di stelle cadenti per la notte di San Lorenzo. E proprio l'altra sera i soliti ignoti sono riusciti a mettere a segno alcuni colpi, tra i quali uno ha fruttato un bottino piuttosto ingente.

I furti si sono registrati in zone diverse della città, ma la mano sembra essere sempre la stessa.

Uno degli episodi più significativi si è registrato nella zona della lottizzazione Cucchiarelli, nel centro città, dove gli specialisti dei furti hanno preso di mira la villetta di una famiglia che si era assentata per una serata fuori. I ladri hanno smurato una cassaforte e l'hanno portata via.