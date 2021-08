A seguito di una tempestiva ed efficace attivita' investigativa, nel tardo pomeriggio di ieri, la Polizia Stradale di Aprilia faceva irruzione in un capannone alla periferia di Aprilia (LT), all'interno del quale venivano rinvenute parti di una autovettura Smart ForFour rubata a Roma nei giorni scorsi, gia' smontata in numerose parti tutte catalogate e destinate alla vendita, priva di targhe, telaio e motore, che comunque hanno portato all'individuazione del veicolo originale, compendio di furto.

Durante le operazioni e gli accertamenti del caso, emergeva che il capannone era gia' stato sottoposto a sequestro (tra l'altro ancora in atto) per attivita' illecite e abusive con avvenuta rimozione dei sigilli, all'epoca apposti. Le parti del veicolo rubato rinvenute venivano recuperate e poste sotto sequestro comunicato alla Procura della Repubblica c/o Tribunale ordinario di Latina, i proprietari venivano, pertanto, deferiti in stato di liberta' per concorso nei reati di ricettazione, riciclaggio di veicoli e violazione di sigilli.

Le persone presenti al momento dell'irruzione nei locali venivano identificate e ripristinato lo stato di sequestro del luogo.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate all'individuazione ed identificazione di ulteriori complici degli autori.