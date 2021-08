Una carambola di auto si è registrata nella tarda mattinata di oggi in strada Epitaffio, tra Latina Scalo e il capoluogo. Tre le auto coinvolte, due delle quali sono entrate in collisione, comunque senza provocare gravi feriti: i conducenti sono stati soccorsi dal personale medico del servizio 118 ma per fortuna nessuno di loro ha richiesto il trasporto in ospedale. Stando a una prima ricostruzione della dinamica da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti con l'ausilio della Polizia Locale, i tre veicoli provenivano dall'Appia e viaggiavano in direzione di Latina, quando il primo, una Fiat Multipla, ha rallentato per accedere a una proprietà privata sul lato opposto della strada. Le vetture che la seguivano viaggiavano a velocità sostenuta, ma mentre il conducente della prima, un'Alfa Romeo Giulietta, è riuscito ad evitare il tamponamento superando bruscamente la Multipla prima che iniziasse la manovra, il secondo alla guida di non ha potuto evitare l'impatto in fase di sterzata che ha fatto ribaltare la sua macchina, una Honda Jazz. Non sono mancati i disagi per la viabilità durante l'intervento dei soccorritori e durante i rilievi, operazioni che hanno richiesto la chiusura di una delle corsie di marcia.