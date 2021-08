Ancora il Sindaco di Roccasecca dei Volsci sul presunto cluster alla casa di riposo a smorzare la paura che la notizia ha ingenerato in paese: "Mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni in merito alla situazione di accuse varie e panico che si sta generando in Paese.

È un clima che non mi piace nella maniera più assoluta.

Questa mattina ho comunicato, come è giusto che sia, l'esito dello screening effettuato sui partecipanti alla gita del centro anziani del 1 agosto.

Ho detto chiaramente che su 45 persone , 7 erano risultate positive al test rapido e che lo stesso andava confermato dal molecolare.

Ho anche chiesto di indossare le mascherine all'aperto a scopo precauzionale.

Un passo indietro voglio farlo sulle quarantene che i partecipanti avrebbero dovuto osservare.

Le quarantene le decide la Asl e non il sindaco.

In questo caso specifico la Asl ha organizzato lo screening per la giornata odierna senza stabilire quarantene preventive, che, ovviamente sono state interpretate come precauzionali e volontarie.

La caccia alle streghe su chi è uscito e chi meno è inutile e dannosa allo stato attuale.

Oggi dobbiamo attendere solo l'esito dei molecolari.

Le persone positive ai rapidi ed i loro contatti stretti sono già in quarantena da oggi.

Ovviamente la speranza è che non vengano confermati, ma, in ogni caso le raccomandazioni sono quelle di stare ancora più attenti del solito e di indossare la mascherina anche all'aperto.

Molti mi chiedono se questa situazione abbia causato il rinvio del torneo e ci tengo a precisare che la scelta è dovuta a motivi puramente tecnici.

Probabilmente il Comitato ha anche valutato l'eventuale rischio di contagio ma mi sento di dover considerare minimo lo stesso o perlomeno considerarlo al pari di tutte le altre normali attività consentite in un periodo come quello che stiamo vivendo.

Vorrei fare un appello a tutti a mantenere calma e lucidità, ad evitare di trasformare il Paese in un campo di accuse.

Le situazioni le affronteremo con prontezza come e quando si presenteranno senza farci prendere dalla follia.

Ci vuole pazienza ed attenzione e soprattutto mettiamo fine ai pettegolezzi che non aiutano e non risolvono i problemi, li complicano".