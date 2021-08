Un grave incidente stradale si è registrato tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio in strada Sabotino, poco fuori Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, una giovane donna ha perso il controllo della propria automobile, una Toyota Yaris che percorreva la strada provinciale in direzione di Borgo Sabotino ed è uscita dalla carreggiata sul lato opposto.

Stando a una prima ricostruzione del sinistro, l'utilitaria avrebbe urtato contro il muretto del ponte d'accesso di un'abitazione privata prima di ribaltarsi nel fosso che costeggia la strada. Stando a una testimonianza, sembra che la giovane donna stesse effettuando un sorpasso quando ha perso il controllo del veicolo: in ogni caso, mentre la vettura usciva di strada, l'altro automobilista ha proseguito la marcia senza fermarsi. L'urto della Yaris è stato molto violento e le condizioni della trentenne sono apparse subito gravissime: estratta dall'abitacolo con l'aiuto dei vigili del fuoco, è stata soccorsa dal personale del servizio 118 che ha stabilizzato le sue condizioni prima di affidarla agli operatori di un'eliambulanza per il trasporto d'urgenza presso l'ospedale romano San Camillo Forlanini dove la donna sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico.