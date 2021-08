È stata riaperta la mostra "Le rotte di Circe", situata nel centro storico di San Felice e che ospita alcuni dei reperti rinvenuti in zona, e quest'anno saranno esposti anche altri oggetti che sono stati scoperti nei mesi scorsi, a conferma di quanto il territorio del Circeo sia particolarmente ricco di storia e archeologia.

«L'esposizione – fa sapere Angelo Guattari, delegato ai Beni Archeologici nominato dal sindaco – è aperta tutti i giorni, fino alla fine di settembre, dalle 18 alle 20 e poi dalle 21 alle 23 grazie all'impiego di due giovani che sono stati assunti attraverso un progetto sociale». All'interno, i visitatori troveranno alcune delle anfore che sono state rinvenute nei fondali, tra cui alcune del tipo greco-italico datate III-II secolo a.C. e utilizzate principalmente per il trasporto del vino. Oltre a questo, verrà esposta anche l'ancora lignea con ceppo in pietra che per secoli è rimasta nascosta nelle acque antistanti il promontorio. Il rinvenimento, a suo tempo, riguardò solamente il ceppo in pietra e ora l'Ente ha provveduto a far realizzare una riproduzione lignea a dimensioni reali su cui il reperto sarà incastonato.

L'ancora lignea, datata tra il VI e il IV secolo a.C., verrà assemblata una volta ultimati i lavori e sarà esposta al pubblico, come fa sapere Guattari. Parliamo di un oggetto di circa due metri di altezza, dal peso di quasi 400 chilogrammi.

Infine, un'altra novità particolarmente importante – e ancora caratterizzata da diversi interrogativi, compresi quelli di datazione – riguarda un lingotto di rame. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un reperto subacqueo con alcuni simboli impressi, tra cui un sole stilizzato e un'altra figura. L'ipotesi è che si trattasse di rame di un carico destinato alla lavorazione. Su tale reperto sono in corso ulteriori studi e approfondimenti sia per cercare di datarlo sia per provare a risalire all'area di produzione e a quella di destinazione.