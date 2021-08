Gli specialisti dei furti sono tornati a colpire ieri notte alla ricerca di un bottino ingente e lo hanno fatto con un'incursione, studiata nei minimi particolari, all'interno del supermercato Todis di largo Cirri, nel quartiere Q5 Nascosa. In circostanze ancora in fase di ricostruzione da parte degli investigatori, i ladri sono riusciti a forzare una delle porte del supermercato e hanno raggiunto una delle casseforti installate nei pressi delle casse, all'ingresso dell'attività commerciale. Il colpo è durato una manciata di minuti, sintomo del fatto che non solo i banditi erano molto esperti, ma conoscevano bene gli ambienti in cui si sono mossi. Fatto sta che la banda ha avuto il tempo di portare fuori la cassaforte per caricarla a bordo di un veicolo per avere tutto il tempo di forzarla e svuotarla in un luogo sicuro.

Quando è scattato l'allarme sono intervenute le pattuglie della Squadra Volante, ma i soliti ignoti erano già riusciti a dileguarsi col bottino. Gli investigatori della Questura hanno effettuato un accurato sopralluogo alla ricerca di tracce utili all'identificazione degli autori del raid, quindi saranno passate in rassegna le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza della zona alla ricerca di dettagli.