«Si è reso necessario l'utilizzo di tre moduli e una botte per far sì che le fiamme non andassero a coinvolgere l'area del canile comunale. Come ogni anno in questo periodo la preoccupazione sale per i possibili eventi in quella zona, dopo i due vasti incendi che hanno coinvolto un area di vaste dimensioni a ridosso del canile durante la scorsa settimana, ieri è toccato proprio ai terreni confinanti. Solo l'intervento in breve tempo delle squadre antincendio, dopo la chiamata degli addetti del canile, ha scongiurato un danno maggiore». E' con queste parole che i responsabili della Protezione civile Città di Velletri hanno dato la notizia della riuscita di un difficile intervento alle porte della città. Un vasto incendio infatti, si è sprigionato su lacuni terreni che lambiscono la proprietà del canile comunale di Velletri in via Ponte di Mele, tra via dei Cinque Archi e la Cisterna-Campoleone.

«Nel giro di pochi minuti - scrivono i responsabili dell'associazione Veliterna Tutela del Cane che gestisce il canile comunale - complice il vento, le fiamme hanno raggiunto e toccato la recinzione del canile, a pochi metri dai box dei cani, che ancora adesso abbaiano spaventati. Ringraziamo la Protezione Civile di Velletri che è intervenuta immediatamente per domare l'incendio ed è ancora intenta nelle operazioni di spegnimento. Invitiamo i cittadini di zona o di passaggio a segnalare prontamente eventuali incendi nella zona del canile. Ricordiamo che all'interno del canile sono ospitati 74 cani adulti dai 4 anni di età in cerca di casa. Per info adozione 333.9726087».

Solo una settimana prima, un altro fronte di fuoco era stato fermato prima che arrivasse a mettere in pericolo la struttura e i suoi ospiti. L'altro giorno invece, come si vede anche dal video pubblicato dai gestori, le fiamme sono arrivate proprio a lambire il canile, causando non pochi timori e preoccupazioni. Il pronto intervento della protezione civile ha però evitato il peggio.