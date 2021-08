Un incidente stradale è avvenuto questa mattina poco prima delle 11 a Latina. Il bilancio è di una donna ferita trasportata in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, una Dacia e una Ford sono entrate in collisione all'altezza dell'incrocio tra via Isonzo e via Tucci in pieno centro. A causa della botta la Dacia, condotta da un uomo, è finita anche sul marciapiede. Subito sono intervenuti i soccorritori le condizioni della donna non sembrano preoccupanti. Non è il primo incidente stradale che avviene all'incrocio dove in passato erano stati registrati altri sinistri.