Un vasto incendio è divampato, poco fa, in via XXIV Maggio, nel territorio comunale di Nettuno. Il rogo è divampato in un garage di un complesso residenziale.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia. Necessario anche l'intervento sul posto di due ambulanze del 118, per soccorrere alcuni residenti raggiunti dal fumo.

Seguiranno aggiornamenti.