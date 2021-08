I carabinieri di Formia hanno tratto in arresto due persone rispettivamente un 32 enne ed un 24 enne per il reato di "produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti". I fatti sono avvenuti a Gaeta. I due, a seguito di un controllo, opportunamente occultato a bordo del mezzo su cui viaggiavano, venivano trovati in possesso di gr. 163 di marijuana.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre gli arrestati sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Vasto (CH) a disposizione dell'A.G. inquirente.