-Asl Roma 4: dal 15 al 20 agosto e il 22 agosto dalle 8:30 alle 14 presso Padre Pio Bracciano, Fiano Romano, Porto di Civitavecchia e Ladispoli via Trapani;

-Asl di Latina: 21-22 agosto presso Abbvie, ex Rossi Sud, Itaca Formia (ore 8-20), sempre il 21 e 22 agosto presso Casa della Salute di Priverno, ospedale di Fondi e ospedale di Terracina (ore 14-20);

-Asl Roma 6: 17-18-19-20 agosto presso l'ospedale dei Castelli (ore 9-19), il 17-18 agosto presso l'ospedale di Anzio e Villa Albani (ore 16.30-21.30). 21 agosto dalle ore 11 alle ore 19 ad Ardea presso la sala consiliare "Sandro Pertini" Via Laurentina km 32,200 accanto alla scuola media Virgilio.

-Asl Roma 5: dal 14 al 22 agosto Punto Vaccinale Tivoli Palazzo Cianti aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto Vaccinale Palestrina Palaverde aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Drive-In vaccinale Valmontone outlet aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto Vaccinale Tivoli Scuderie Estensi giorno 21 dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e giorno 22 dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto vaccinale Valmontone Hospital* aperto nelle giornate 14, 16, 18, 20 e 22 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (*punto vaccinale dedicato al completamento del ciclo vaccinale – anche "eterologo" - per utenti che hanno effettuato la prima dose AstraZeneca), tutte le info su https://bit.ly/3xMCHNW.

-Asl Roma 3: Dal 16 al 22 agosto dalle 9 alle 22 presso i centri della Asl Roma 3: Ostia, Polo natatorio; Fiumicino, lunga sosta; Roma, Via Cardano. 23-24 agosto presso l'hub Majorana (San Camillo-Forlanini – ore 8-20)

-Asl Roma 1: Da lunedì 16 agosto in diversi siti vaccinali della ASLRoma1 per info e prenotazioni https://bit.ly/3yKD2Ce. 19 agosto presso ospedale Sant'Andrea (ore 9-19), 23-24 agosto presso l'Eastman-Umberto I (ore 8.30-19.30);

Coronavirus; D'Amato: oggi si registrano 419 nuovi casi positivi compresi i recuperi (-48), i nuovi casi positivi sono 55 in meno rispetto a lunedì 9 agosto. 0 decessi compresi i recuperi (-1) i ricoverati sono 493 (+37), le terapie intensive sono 70 (+3), i guariti sono 857. I casi a Roma città sono a quota 221.

