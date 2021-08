Un violento scontro tra due automobili si è registrato nella tarda serata di lunedì all'incrocio tra via Romagnoli e via Cervone, nei pressi della stazione degli autobus di Latina.

In circostanze al vaglio della Polizia Stradale del distaccamento di Terracina, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso con l'ausilio della Squadra Volante della Questura, un'automobile e un veicolo commerciale sono entrati in collisione tra loro.

I due veicoli sopraggiungevano da versanti diversi dell'intersezione stradale e uno dei due non ha rispettato il semaforo. Uno dei due conducenti ha richiesto i soccorsi di un'ambulanza del servizio 118 e i trasporto in ospedale per le cure del caso.