Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Borgo Santa Maria per una zuffa scoppiata per motivi ancora da chiarire.

Si è trattata di una vera e propria aggressione consumata da parte di alcuni sconosciuti ai danni di due stranieri che si trovavano nei pressi di un bar nel centro abitato.

I due stranieri hanno cercato di difendersi come hanno potuto, ma hanno rimediato entrambi contusioni e ferite che hanno richiesto il loro trasporto d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in ambulanza. Uno dei due, in particolare, ha riportato un trauma cranico e la sospetta frattura del setto nasale.

Del caso si stanno occupando i poliziotti della Squadra Volante che hanno raccolto una serie di testimonianze e una descrizione dettagliata dei picchiatori, scappati prima del loro arrivo. Qualcuno sarebbe anche riuscito ad annotare la targa della loro auto e sono in corso le ricerche del caso.