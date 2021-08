I carabinieri di San Felice nell'ambito di mirati servizi di controllo del territorio, intensificati nelle località frequentate dai turisti, deferivano in stato di libertà per il reato di "porto di armi o oggetti atti ad offendere" un 18enne residente a Roma poiché trovato in possesso di un "bastone telescopico in metallo" della lunghezza totale di cm.50, sottoposto a sequestro.