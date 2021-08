Nella giornata di ieri, i carabinieri di Aprilia, nell'ambito di attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 32 enne di Roma, trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di gr. 400 di hashish suddivisi in 4 panetti, nonchè materiale per il confezionamento delle dosi.