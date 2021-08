Incidente tra due auto questa mattina in via Carano: un fuoristrada perde il controllo e finisce nel fosso. È di quattro feriti il bilancio dello scontro che si è verificato alle 9.30 vicino alla scuola Leda, a poca distanza dal semaforo per via Carroceto, che ha visto coinvolte una Citroen C5 con a bordo un uomo, una donna e ragazza e un Land Rover.

La dinamica è in fase di accertamento ma secondo una prima ricostruzione le vetture procedevano entrambe su via Carano in direzione Aprilia, quando la C5 ha svoltato a sinistra per entrare in una stradina è stata centrata dal Land Rover che si trovava dietro: la Citroen si è rigirata mentre il fuoristrada è finito nel fosso. Le due persone a bordo del Land Rover - un uomo e una donna - sono stati trasportati al Goretti mentre l'uomo e la donna sulla C5 sono stati portati al pronto soccorso di Aprilia dal 118. Sul posto gli agenti della polizia locale stanno eseguendo I rilievi per accertare le responsabilità.