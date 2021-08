Un 50 enne di Napoli è stato denunciato oggi a piede libero dai carabinieri di Terracina per i reati di "minaccia aggravata con l'uso delle armi e minacce". L'uomo, durante un litigio verbale avvenuto nella mattinata odierna per futili motivi, minacciava con una pistola, mostrandola dal proprio marsupio, due dipendenti del "McDonald" di quel centro. Allo stesso è stata sequestrata una pistola calibro 9x21 e ritirati cautelativamente il porto d'armi ed altra arma calibro 357 magnum nonché due caricatori e vario munizionamento, regolarmente denunciati e detenuti presso la sua abitazione.

