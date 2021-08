i Carabinieri della Compagnia di Terracina hanno denunciato in stato di libertà un 18 enne residente a Bologna, per i reati di "fuga con omissione di soccorso, e ricettazione".

Il giovane, alla guida di un ciclomotore, con a bordo due passeggere, ometteva di fermarsi all'alt dei Carabinieri e durante la fuga urtava un marciapiede facendo cadere in terra le due trasportate, allontanandosi senza prestare il dovuto soccorso. Da accertamenti esperiti il ciclomotore è risultato provento di furto perpetrato in data 15 u.s., che successivamente è stato restituito all'avente diritto.