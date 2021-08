Tragedia questa mattina a Cisterna dove un uomo di 70 anni è morto in seguito ad un incidente stradale. L'anziano, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua auto mentre percorreva via Civitona, una strada alle porte della città. Un sinistro che sarebbe stato causato da un malore accusato dall'uomo. Sul posto immediato l'intervento della polizia locale e del 118 che ha ritenuto necessario l'intervento dell'eliambulanza con cui l'uomo è stato trasferito al Santa Maria Goretti di Latina dove è deceduto poco dopo.

