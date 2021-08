Richiesta di rinvio a giudizio per venticinque persone, accusate a vario titolo di gestire il traffico di sostanze stupefacenti, di estorsioni, minacce e intimidazioni, nell'inchiesta Anni 2000, che ha visto coinvolte persone di Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Minturno e Formia. Il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Roma, Valerio Savio, ha firmato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, prevista per l'11 ottobre prossimo, dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Corrado Fasanelli. Le persone interessate sono Antonio Antinozzi, recluso presso il carcere di Cagliari, Decorso Antinozzi, associato alla casa circondariale di Bologna, Ciro Bonifacio, Fabio Buonamano, Sergio Canzolino (carcere di Terni), Ciro Casaburi (attualmente irreperibile), Vincenzo De Martino (carcere di Cosenza), Agostino Di Franco (carcere Voghera), Salvatore Di Franco, Giancarlo Di Meo (carcere Terni), Alessandro Forcina, Ettore Mendico, Gianluigi Mendico, Maurizio Mendico, Pierluigi Mendico, Marika Messore, Adolfo Pandolfo, Eduardo Parente, Francisco Parente (casa circondariale Velletri), Luigi Parente, Armando Pioti, Antonio Reale (casa circondariale di Velletri), Giuseppe Sola, Carla Tomao, Marco Viccaro. L'udienza preliminare in camera di consiglio è stata fissata per l'11 ottobre a Roma. Lo stesso Gup ha fissato anche le eventuali successive udienze per i giorni 23 novembre, 11 dicembre e 18 gennaio. Ora gli imputati e gli avvocati hanno la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, che si terrà a Roma, oppure scegliere l'ordinario a Cassino. In merito all'udienza preliminare il Gup capitolino ha disposto la partecipazione a distanza per gli imputati che si trovano in carcere, con il sistema della videoconferenza. Come si ricorderà l'accusa nei confronti di alcuni indagati era anche quella di associazione, sulla quale la Quinta Sezione della Cassazione, ha provveduto all'annullamento su richiesta degli avvocati, rinviando la documentazione al Tribunale del Riesame di Roma per un nuovo esame. Il pool di avvocati che assistono gli imputati è molto folto ed è composto dai legali: Pasquale Cardillo Cupo, Pasqualino Santamaria, Roberto Palermo, Enrico Mastantuono, Gennaro Caracciolo, Mario Rossi, Mariano Giuliano, Camillo Irace, Enzo Biasillo, Anna Marciano, Stefano Martone e Cesare Gallinelli. L'operazione Anni 2000, come si ricorderà, scattò nel gennaio scorso, in seguito all'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della DDA, che dispose gli arresti di diciannove persone, effettuati dai Carabinieri del Comando provinciale di Latina e della Compagnia di Formia. Una parte di questi arrestati è stata rimessa in libertà, alcuni sono ai domiciliari, mentre i restanti sono ancora in carcere. Nella richiesta di rinvio a giudizio il P.M. Fasanelli ha allegato l'elenco delle conversazioni ritenute rilevanti, intercettate sia attraverso telefonate, sms, ambientali e su automobili utilizzate dagli indagati. Si tratta di poco meno di trecento conversazioni comprese tra la primavera del 2016 al dicembre scorso. Nella stessa richiesta, oltre alle presunte responsabilità degli imputati, vengono elencate anche le persone o società offese, in merito alle estorsioni, tentativi di estorsione, minacce e intimidazioni.