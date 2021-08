Sono 81 i nuovi contagi da Covid registrati dalla Asl di Latina nelle ultime 24 ore. I guariti invece sono 49, mentre non si registrano per fortuna ricoveri per Covid nelle ultime 24 ore presso l'ospedale Goretti. E non ci sono nemmeno vittime.

La nuova impennata di casi è concentrata nelle grandi città, come Latina, Aprilia e Terracina, che insieme fanno oltre la metà dei contagi in tutto il territorio.

I nuovi casi positivi comune per comune:

Aprilia (11), Bassiano (1), Cisterna di Latina (7), Cori (1), Fondi (1), Formia (3), Gaeta (3), Latina (22), Lenola (1), Maenza (1), Monte San Biagio (2), Priverno (1), Sabaudia (3), San Felice Circeo (3), Sermoneta (3), Sezze (6), Sonnino (2) e Terracina (10)