Un cinghiale cade in acqua, riesce a salire su uno scoglio su cui è ancora «intrappolato» non potendo tornare sulla terraferma. È quanto accaduto nella zona di Quarto Caldo a San Felice Circeo. L'animale nel pomeriggio di ieri era finito in acqua.

Nuotando, è poi riuscito a risalire su uno scoglio da cui però è impossibile tornare sulla terraferma, essendo di fatto una piccola rientranza sovrastata da una parete rocciosa verticale e circondata dal mare. Il singolare ritrovamento è stato segnalato alle autorità competenti che ora stanno stabilendo il da farsi per recuperare e mettere in sicurezza il cinghiale.